Juve, buone notizie dall’infermeria: Dybala vicino al rientro, e non è solo

La stagione della Juventus fino a qui è stata piena di problemi: prima l’addio di Ronaldo, poi la fragilità difensiva e infine un attacco scricchiolante. Massimiliano Allegri ha dovuto fare i conti con tante problematiche, ma la Dea...

Buone notizie quindi in casa Juve: oggi dovrebbero tornare a disposizione tre giocatori bianconeri, tutti fondamentali. In un momento in cui Chiellini è infortunato e Bonucci non è ancora al meglio, Rugani sarà utilissimo in difesa. Ieri contro la squadra di Vincenzo Italiano sono scesi in campo Danilo e De Sciglio come difensori centrali. I due non hanno giocato una brutta partita ma era evidente come quello non fosse il loro ruolo, soprattutto per l'italiano. Bernardeschi e Dybala saranno invece delle importanti alternative in attacco, che potranno permettere a Vlahovic, Morata e Kean di riposare un po'. Il bomber serbo dal suo arrivo a Torino le ha giocate tutte, nessuna esclusa. Ricaricare le batterie non può che essere utile.