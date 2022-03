Juve, Allegri: “Bella partita. Domani tornano Dybala, Bernardeschi e Rugani”

Intervistato al termine della partita, Massimiliano Allegri ha analizzato la vittoria in Coppa Italia contro la Fiorentina

"C'è da fare i complimenti alla Fiorentina per l'ottima prestazione - ha esordito Allegri. E' stata una partita bloccata, abbiamo subito due contropiedi e abbiamo provato a segnare. Difensivamente abbiamo fatto bene, ordinati e precisi. Una volta usciti dalla pressione avremmo dovuto giocare un po' di più nella metà campo avversaria ma stiamo trovando fiducia. La squadra ha tenuto bene il campo, abbiamo avuto delle situazione favorevoli ma abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio, come con Cuadrado quando ha tirato in porta. Per fortuna alla fine si è rifatto con quella bella palla tesa in meglio".