JuveNews.eu
Pubblicità

Juve, Buffon: “Spalletti ha fatto un grande lavoro. Credo che…”

Riccardo Focolari – 23 Marzo, 18:46

Gianluigi Buffon, ex leggenda della Juve e attuale capo delegazione della Nazionale Italia, ha parlato della lotta al quarto posto

Intervenuto a La Nuova DS, il capo delegazione della Nazionale Gigi Buffon si è soffermato a parlare della situazione dei bianconeri. Di seguito le sue parole: “Penso che la Juve abbia le carte in regola per centrare la qualificazione in Champions League. È una lotta serrata, probabilmente lo sarà fino alla 38ª giornata di campionato.

Credo che la bontà del lavoro di Spalletti sia sotto gli occhi di tutti. Per le prestazioni che fornisce la squadra, ma più che altro per le risposte che stanno dando i tifosi bianconeri, che fanno capire inconsciamente di sentirsi rappresentati dal tecnico e dai calciatori in campo. Ci sono stati momenti di difficoltà, ma sono convinto che con prestazioni simili è più facile arrivare a risultati soddisfacenti.”  