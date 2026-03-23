Intervenuto a La Nuova DS, il capo delegazione della Nazionale Gigi Buffon si è soffermato a parlare della situazione dei bianconeri. Di seguito le sue parole: “Penso che la Juve abbia le carte in regola per centrare la qualificazione in Champions League. È una lotta serrata, probabilmente lo sarà fino alla 38ª giornata di campionato.
Juve, Buffon: “Spalletti ha fatto un grande lavoro. Credo che…”
Riccardo Focolari – 23 Marzo, 18:46
Gianluigi Buffon, ex leggenda della Juve e attuale capo delegazione della Nazionale Italia, ha parlato della lotta al quarto posto