Juve, Buffon: “Spalletti ha fatto un grande lavoro. Credo che…”

Credo che la bontà del lavoro di Spalletti sia sotto gli occhi di tutti. Per le prestazioni che fornisce la squadra, ma più che altro per le risposte che stanno dando i tifosi bianconeri, che fanno capire inconsciamente di sentirsi rappresentati dal tecnico e dai calciatori in campo. Ci sono stati momenti di difficoltà, ma sono convinto che con prestazioni simili è più facile arrivare a risultati soddisfacenti.”