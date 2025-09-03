Juve, Buffon sicuro: “Tudor farà bene. Non è un tecnico di riserva”

Gianluigi Buffon, ex portiere e leggenda della Juve, ha lasciato delle dichiarazioni sulla rosa di Igor Tudor

Gianluigi Buffon, ex portiere e leggenda bianconera, ha lasciato delle dichiarazioni sulla Juve di Igor Tudor a La Domenica Sportiva. Ecco le sue parole: “Con il fatto che in questo momento Vlahovic è considerato dagli altri un attaccante di riserva o un esubero, si è alleggerito e questa cosa può avergli fatto bene.

Tudor non è mai stato un allenatore di riserva: ha sempre fatto molto bene in qualsiasi squadra. Penso che anche alla Juventus, avendo un DNA juventino molto marcato, possa fare bene come ha fatto l’anno scorso.”