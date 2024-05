Juve, Buffon sulla questione Allegri: “Giudicare è sempre sbagliato”

La prima esperienza di Allegri alla Juve è terminata il 17 maggio 2019. Il 17 maggio, ma del 2024, potrebbe terminare la seconda. Dopo quanto successo al termine della finale diCoppa Italia contro l'Atalanta, infatti, la Juve sta ragionando in queste ore se terminare in anticipo il contratto del tecnico bianconero. Licenziamento per giusta causa: una fine indegna di un rapporto lungo e ricco di emozioni. Intervistato da Radio Bruno l'ex portiere della Vecchia Signora Gigi Buffon ha detto: "Allegri? Giudicare è sempre sbagliato, si fa fatica a gestire le emozioni. Però sono felice, nel caso dovesse essere stata l’ultima partita alla Juventus, che l’abbia conclusa vincendo. Sarebbe stato ingeneroso uscire di scena senza neanche l’onore delle armi".