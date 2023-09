Juve, bufera social: i tifosi divisi a metà tra Allegri e Bonucci

Non accenna a placarsi la polemica sul caso Bonucci . L’ex capitano bianconero ha parlato duramente di alcuni retroscena. I tifosi juventini in queste ore si stanno scatenando. Dopo le rivelazioni shock diffuse ieri, c'è chi si schiera dalla parte di Allegri (e società) e chi invece dalla parte di Bonucci.

L’elemento scatenante è stato il trattamento ricevuto da Manna e Giuntoli, che si sono presentati personalmente il 13 luglio scorso per comunicargli che non avrebbe fatto più parte della squadra, suggerendo anche che potesse prolungare le sue vacanze. La modalità è stata fortemente criticata dal giocatore che non ci sta. A detta sua Giuntoli gli avrebbe fatto presente che la sua permanenza a Torino avrebbe potuto ostacolare la crescita della Juventus.