News Juve / Brutte notizie dallo spogliatoio, Allegri nero: cosa è successo

Stando alle ultime notizie, si respirerebbe aria di tensione nello spogliatoio della Juve: ecco cosa sarebbe successo in queste ore

E' un momento delicato e nel contempo molto importante della stagione della Juventus. I bianconeri infatti devono continuare il loro cammino per finire l'annata almeno tra le prime quattro, con anche una Coppa Italia ancora tutta da giocare. La recente eliminazione dalla Champions League però brucia ancora parecchio, sia alla squadra che ovviamente ai tifosi bianconeri. Nessuno si aspettava un ennesimo fallimento di questo genere, a maggior ragione di fronte (ancora una volta) ad un avversario assolutamente abbordabile. La cocente delusione non ha di certo contribuito a creare una buona atmosfera in casa bianconera e dentro allo spogliatoio juventino. Un'atmosfera che sarebbe stata ulteriormente guastata da alcuni episodi accaduti in queste ore.

In particolare, come racconta la Gazzetta dello Sport, mister Allegri avrebbe ricevuto da parte di alcuni senatori delle richieste che non gli sarebbero affatto piaciute. Cuadrado e Dybala avrebbero infatti chiesto all'allenatore toscano di alleggerire i carichi di lavoro e gli orari di allenamento di oggi per godere di qualche ora di libertà in più alla vigilia della gara contro la Salernitana. La richiesta avrebbe scatenato la reazione di Allegri, con il confronto che si sarebbe presto tramutato in un vero e proprio litigio.

Il tecnico bianconero se la sarebbe presa in particolar modo con Dybala. Al quale avrebbe risposto piccato: "Proprio tu Paulo mi fai una richiesta del genere?". Allegri non si sarebbe aspettato questo atteggiamento dalla Joya, che lui ha sempre sostenuto in questi ultimi mesi molto difficili per l'argentino. Dal canto suo - a pochi giorni dall'incontro decisivo con la dirigenza bianconera - Dybala rischierebbe di perdere il suo solo vero alleato, l'unico che lo vorrebbe senza ombra di dubbio riconfermare alla Juventus. La situazione è più delicata che mai per il 10 bianconero: lunedì sarà con ogni probabilità il giorno del dentro o fuori definitivo.