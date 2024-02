Juve, Brusorio: “Chiesa fa davvero poco. Crisi preoccupante”

Sulle colonne de La Stampa, Paolo Brusorio ha parlato del momento opposto dei due attaccanti titolari della Juventus, Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Ecco le sue parole: "Visto: Vlahovic che si è tirato fuori con le proprie mani (gol e carattere) dalle secche in cui era finito. Non visto: Chiesa. Alle prese con una stagione contromano, l’attaccante bianconero fa davvero poco per riportarsi sulla carreggiata giusta. Buttarsi per terra platealmente dopo l’ennesimo errore simulando un’immaginaria gomitata gli fa davvero poco onore".