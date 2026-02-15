Juve, Brocchi a DAZN: “La simulazione di Bastoni ha compresso la gara”

Le parole di Cristian Brocchi sulla decisione di La Penna di espellere Kalulu per doppia ammonizione.

Cristian Brocchi, ex centrocampista del Milan, ha espresso la sua opinione in merito alla decisione di La Penna in Inter-Juventus. Leggiamo le sue parole a DAZN:

“E’ molto chiaro, qua non è Inter, Juve o qualsiasi squadra, qui è il regolamento, il regolamento parla chiaro, Bastoni ha simulato, questa decisione ha compromesso una partita, una grande partita, che poi dopo sotto gli occhi di tutti, che siamo qua e non vediamo l’ora di guardare partite di questo genere, poi logicamente, rovinarla per un qualcosa che si potrebbe evitare, è veramente un peccato”.