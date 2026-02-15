Juve, Brocchi a DAZN: “La simulazione di Bastoni ha compresso la gara”

Cristian Brocchi, ex centrocampista del Milan, ha espresso la sua opinione in merito alla decisione di La Penna in Inter-Juventus. Leggiamo le sue parole a DAZN:
“E’ molto chiaro, qua non è Inter, Juve o qualsiasi squadra, qui è il regolamento, il regolamento parla chiaro, Bastoni ha simulato, questa decisione ha compromesso una partita, una grande partita, che poi dopo sotto gli occhi di tutti, che siamo qua e non vediamo l’ora di guardare partite di questo genere, poi logicamente, rovinarla per un qualcosa che si potrebbe evitare, è veramente un peccato”.