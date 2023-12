Juve, Brio: “Le stesse critiche ad Allegri le facevano a Trapattoni”

Intervistato per La Stampa, Sergio Brio ha parlato delle osservazioni e critiche rivolte frequentemente nei confronti di Massimiliano Allegri . In questo senso, il giornalista ha preso le parti del tecnico della Juventus . Ecco le sue parole: "Credo che Allegri stia facendo un grandissimo lavoro, ha compattato la squadra e sta tirando fuori li massimo da ogni giocatore a sua disposizione. C’è chi dice che si difende troppo, io dico che si difende bene, le stesse cose le dicevano sulla Juve di Trapattoni e poi abbiamo vinto tutto".

Su una Juventus in corsa per lo scudetto ha aggiunto: "Obiettivo scudetto? Secondo me si, non ho dubbi. La Juve per lo scudetto c’è, non giocare le coppe europee alla lunga potrà diventare un fattore positivo. E poi vedo margini di miglioramento".