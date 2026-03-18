Juve, Bremer spegne 29 candeline: gli auguri del club

Sul proprio sito ufficiale, la Juve augura un buon compleanno a Gleison Bremer, giocatore bianconero che oggi compie 29 anni

Sul proprio sito ufficiale, la Juve augura un buon compleanno a Gleison Bremer, difensore centrale della nazionale brasiliana, che compie oggi 29 anni. Di seguito il messaggio del club: “Gleison Bremer festeggia quest’oggi – mercoledì 18 marzo 2026 – 29 anni in quello che è il suo quarto compleanno con la maglia della Juventus.

Vincitore del premio di MVP bianconero nel mese di febbraio, il difensore brasiliano è tornato protagonista in questa stagione dopo aver recuperato dal lungo infortunio che lo ha costretto a restare fuori per diversi mesi nella passata annata. Il numero 3 della Juventus nelle scorse settimane ha superato quota 100 partite giocate con la nostra maglia, interpretando nel migliore dei modi il ruolo di leader tecnico in campo, guida difensiva ed esempio per il resto del gruppo.

In questo 2025/26, Bremer ha giocato finora 23 partite, con tre reti (anche la prima doppietta alla Juventus) e tre assist ad aggiungersi al prezioso lavoro difensivo. Un uomo e un talento a cui tutta la famiglia bianconera fa i migliori auguri di buon compleanno”!