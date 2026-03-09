Juve, Bremer pre-convocato da Ancelotti: promessa mantenuta

A distanza di due anni dall'ultima volta, il centrale della Juve Gleison Bremer tornerà a vestire, molto probabilmente, la maglia del Brasile

Gleison Bremer si prepara a tornare in nazionale. Il difensore della Juve, infatti, è stato pre-convocato dal Brasile in vista della sosta di fine marzo. Il CT Carlo Ancelotti lo vuole vedere all’opera nelle amichevoli contro Francia e Croazia. Il classe 1997 sapeva che, se avesse ritrovato continuità in campo, per lui si sarebbero riaperte le porte della Nazionale, e così è stato.