Juve, Bremer-Openda e l'infortunio di Lipsia: "Il destino. Tra noi due..."
Juve, Bremer-Openda e l’infortunio di Lipsia: “Il destino. Tra noi due…”

Stefania Palminteri
8 Settembre, 19:45
Il difensore brasiliano della Juve Gleison Bremer è tornato a parlare dell'episodio sfortunato in cui rimediò l'infortunio al ginocchio

Gleison Bremer, difensore della Juve, è tornato a parlare dell’episodio sfortunato di Lipsia. A seguito di un contrasto di gioco con un attaccante del club tedesco, infatti, aveva rimediato la rottura del legamento crociato. L’avversario che ha provocato l’infortunio è un nuovo compagno di squadra: Lois Openda.

Ai microfoni ufficiali del club, ecco le parole del brasiliano sul rapporto tra i due: “Il destino. Subito dopo la partita si era scusato, che non voleva farlo ed era stato un caso di gioco, un’azione che avevo fatto mille volte ma purtroppo sono cose che succedono. Non ci siamo ancora incrociati alla Continassa. Probabilmente mi chiederà ancora scusa ma poi basta si lavora”

