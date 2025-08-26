Juve, Bremer che gesto! Lettera ai tifosi: “Mesi complicati, un pensiero fisso”

Bremer scrive una lettera ai tifosi della Juventus. In occasione del rientro in campo, dopo un lungo infortunio, ecco il messaggio

Dopo mesi di assenza dai campi, Gleison Bremer è finalmente tornato in campo con la maglia della Juventus. Il difensore brasiliano, punto di riferimento della retroguardia bianconera, ha voluto condividere con i tifosi le sue emozioni attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram. Ecco le sue parole.

“10 mesi, un solo pensiero fisso: tornare. Sono stati mesi complicati, lontano dal campo, dai compagni, da voi. Ma non ho mai smesso di crederci, né di lavorare. Il ritorno è solo l’inizio, forza Juve!“