Juve, Bremer che gesto! Lettera ai tifosi: "Mesi complicati, un pensiero fisso"
Stefania Palminteri
roma
26 Agosto, 15:04
Bremer scrive una lettera ai tifosi della Juventus. In occasione del rientro in campo, dopo un lungo infortunio, ecco il messaggio

Dopo mesi di assenza dai campi, Gleison Bremer è finalmente tornato in campo con la maglia della Juventus. Il difensore brasiliano, punto di riferimento della retroguardia bianconera, ha voluto condividere con i tifosi le sue emozioni attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram. Ecco le sue parole.

10 mesi, un solo pensiero fisso: tornare. Sono stati mesi complicati, lontano dal campo, dai compagni, da voi. Ma non ho mai smesso di crederci, né di lavorare. Il ritorno è solo l’inizio, forza Juve!

