Juve, Bremer difensore goleador: nessuno come lui in Serie A

" Gleison Bremer è il difensore centrale di Serie A che ha segnato più gol considerando tutte le competizioni 22/23 : 5 reti per lui (4 in campionato). Forza", ha riportato Opta.

Un gol quello di Bremer frutto di uno studio approfondito e non del caso, come rivelato al termine della partita da Paredes: “Lo abbiamo provato in allenamento, dovevo mettere lì la palla e per fortuna è andata dove volevamo tutti. Sapevamo che così potevamo fare gol”.