Juve, Bremer lavora per accelerare i tempi di recupero: gli aggiornamenti

A un mese dall’operazione al menisco, il centrale brasiliano continua a lavorare al fine di tornare a disposizione della Juventus: i dettagli

Continua a lavorare Gleison Bremer al fine di recuperare e tornare nuovamente a disposizione per la Juventus di Luciano Spalletti. In tal senso, mentre i suoi compagni continuano ad allenarsi al fine di assorbire quei principi di gioco che mister Spalletti vorrebbe applicare con il suo 4-3-3, il difensore brasiliano lavora da solo con il tapis roulant Alter G. Di cosa si tratta?

Consiste in particolare, in un tappeto dotato di una tecnologia targata Nasa che, attraverso la compressione dell’aria, consente al calciatore di allenarsi con una riduzione del proprio peso corporeo pari all’80%, limitando sensibilmente l’impatto al suolo delle articolazioni. Un macchinario dunque speciale e innovativo, utilizzato ormai dalla maggior parte delle squadre di Serie A per accelerare i tempi di rientro dei propri tesserati.

La Juventus, dal canto suo, ha voluto adottare la strada della prudenza, elaborando un programma utile al centrale brasiliano per mettere la parola fine ai problemi fisici che hanno compromesso il suo rendimento nelle ultime due stagioni. Nei prossimi giorni Bremer comincerà ad aumentare i carichi di lavoro. L’obiettivo che il centrale brasiliano si prefissa di raggiungere è quella di tornare a disposizione per la gara contro il Napoli, prevista il prossimo 7 dicembre.

Obiettivo che la Juventus vorrà provare a centrare senza però correre alcun rischio. In effetti, qualora le risposte di Bremer dovessero essere le medesime degli ultimi giorni, allora potrà sperare in una convocazione per la partita contro la squadra di Antonio Conte. In caso contrario, il suo rientro potrebbe avvenire in una delle partite successive tra Champions e campionato contro Pafos, Bologna, Roma o Pisa.