Juve, Brambati: “Spalletti abbandonato. Ecco cosa farei in attacco”

L'ex calciatore Massimo Brambati ha parlato del rinnovo di Vlahovic con la Juve e la scelta dell'attaccante titolare dei bianconeri

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha parlato del rinnovo di Dusan Vlahovic con la Juve a TMW Radio. Di seguito le sue parole: “Rinnovo? Credo che sia intelligente. I giocatori bravi in quel ruolo li puoi trovare ma devi spendere 60-70 milioni. Ce l’hai in casa, pagherai le commissioni, ma ce l’hai.

E poi soprattutto c’è Spalletti. Luciano riesce a valorizzare giocatori e a tirare fuori il meglio, sono sicuro che il binomio può funzionare e dare una svolta alla Juve. Il tecnico bianconero lo ha detto da subito che era lui il titolare ma è stato tre mesi senza di lui e la società non gli ha neanche dato una mano: si è dovuto arrangiare. Io eviterei di fare altri errori e, se fossi nella dirigenza, lo rinnoverei e mi libererei di Openda, che è stato un vero flop”.