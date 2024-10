Juve, Brambati: "Pogba? Chi sbaglia paga..."

Brambati ha parlato di un eventuale ritorno in rosa della Juventus di Pogba: per l'ex calciatore, il suo tempo in bianconero sarebbe finito

Intervistato a Tmw Radio, Massimo Brambati ha parlato di un eventuale ritorno in squadra per il centrocampista della Juventus, Paul Pogba. Ecco le sue parole: “A Pogba gli dico che nella vita chi sbaglia paga. Sta pagando forse il giusto prezzo che doveva pagare, ora deve voltare pagina, perché sei arrivato alla Juventus, c’è stata anche un po’ di sfortuna nell’incidente che ha avuto ma poi si è gestito malissimo in tutto e per tutto, anche nella comunicazione. Non ha dato uno straccio di prova di quello che potenzialmente aveva promesso di voler fare. Ora è logico che chieda un altro appello ma credo sia troppo tardi. Ricordati solo che chi ti aveva preso ti aveva dato una grande fiducia. Ha commesso errori, non ultimo quello di andare a prendere qualcosa che non andava preso probabilmente per aiutarti a riprendere dall’infortunio. Sapeva benissimo a cosa poteva andare incontro”.

Brambati: “Vlahovic dovrebbe vivere la professione in altro modo”

Successivamente, l’ex calciatore ha parlato dell’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic: “Che deve essere più tranquillo, sereno. Sta facendo il più bel lavoro che c’è al mondo, il calciatore. Deve essere sempre sereno e il primo a divertirsi. Ha un allenatore che potenzialmente dovrebbe assecondare le sue qualità, quindi non deve essere concentrato solo sul gol ma si diverta. Non deve essere ossessionato dal gol. Questa professione va vissuta in un altro modo”.