Juve, Brambati: “Allegri non bleffa. Alex Sandro? Infortuni sporadici”

Intervenuto a Tmw Radio, Massimo Brambati ha commentato le parole in conferenza stampa dell'allenatore della JuventusMax Allegri. Ecco cosa ha detto: "Non credo che bluffi dicendo che Inter, Napoli e Milan sono superiori in questo momento. Il fatto che ha un vantaggio nel non avere le coppe deve sfruttarlo. Deve sfruttare la settimana per preparare certe sfide, deve fare un lavoro giusto. E così allora hai un vero vantaggio nel non avere le coppe".