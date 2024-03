Juve, Braglia: “Allegri quest’anno non ha migliorato nulla”

Intervistato a Tmw Radio, Simone Braglia ha parlato del futuro della Juventus . Ecco le sue parole: "I ricavi derivano dall'attività sportiva. La proprietà non mi sembra voglia più mettere soldi se non quelli derivanti dalle competizioni a cui partecipa. Credo che il mercato importante sia di ripartire dallo zoccolo duro di giovani che già abbiamo visto quest'anno".

Inoltre, sull'allenatore della Juventus ha aggiunto: "Non so se Allegri sia o meno d'accordo con Giuntoli su questo e se sia un allenatore adatto per valorizzare quei ragazzi. Quest'anno non ha migliorato nulla. La rosa è già molto competitiva, serve almeno una pedina per ruolo".