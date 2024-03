Juve, Braglia: “Allegri ha fatto il suo tempo. Gasperini sarebbe perfetto”

Simone Braglia ha parlato del futuro della panchina della Juventus: per l'ex calciatore, Gian Piero Gasperini potrebbe sostituire Max Allegri

Intervistato a Tmw Radio, Simone Braglia ha parlato dell'intreccio tra la partita J uventus-Atalanta e il futuro dei suoi allenatori. Ecco le sue parole: "Si affrontano due filosofie di gioco completamente diverse. La gestione tecnica dei giocatori chiave da parte di Gasperini si è evoluta, e lui adesso riesce a far rendere la squadra anche quando manca qualcuno di importante. Allegri invece credo che abbia fatto il suo tempo".

L'ex calciatore ha proseguito: "Mi sarei aspettato una Juve ancora in grado di battagliare con l'Inter, invece negli ultimi mesi la squadra sembra essersi involuta. Gasperini alla Juve? Secondo me sarebbe perfetto per gestire uno spogliatoio giovane che si deve affermare".