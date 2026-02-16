Juve, Borghi su YouTube: “Giuste le proteste del club bianconero”

Stefano Borghi ha parlato del tanto discusso episodio in Inter-Juventus. Leggiamo la sua analisi su YouTube.

Attraverso il suo canale YouTube, Stefano Borghi è tornato sull’episodio che ha acceso le polemiche nel corso del derby d’Italia tra Juventus e Inter. Di seguito le sue parole:

“Una partita che è stata sfregiata da quanto accaduto sul finire del primo tempo, se il VAR avesse potuto intervenire avrebbe cancellato il rosso a Kalulu e avrebbe dato il secondo giallo a Bastoni, perché quella è una simulazione. Un errore importante di La Penna, arbitro che non è internazionale e la cui designazione appariva già un pochino forzata.

La Juventus si è lamentata, a mio modo di vedere legittimamente, e ha chiesto un cambio di vertice nella squadra arbitrale. Io sono convinto che il problema non sia esclusivamente Rocchi, di certo la situazione con lui non è migliorata. L’origine principale del problema sta nella difficoltà degli arbitri nell’interpretare le situazioni nel calcio. Un problema da tempo sotto gli occhi di tutti e che andrebbe affrontato una volta per tutte”. Così Stefano Borghi.