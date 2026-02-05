Juve, Borghi analizza il mercato: “Non esorbitante ma utile”

Il telecronista Stefano Borghi, ha parlato in merito alle scelte della dirigenza bianconera nella sessione invernale di mercato.

Attraverso il suo canale YouTube, Stefano Borghi ha analizzato le operazioni della società bianconera nella sessione invernale di calciomercato. Il telecronista si è espresso così:

“La Juventus fin dall’inizio del mercato ha lasciato trapelare la voglia di un numero 9. Si è parlato di Mateta, si è andati vicinissimi ad En-Nesyri, poi Kolo Muani e Icardi. Il 9 alla fine non è arrivato, ma sono arrivati elementi che possono irrobustire la rosa. Holm è un ottimo ricambio per Kalulu ed è una scelta intelligente del club, perché è un terzino di sganciamento per andare in attacco, ma sa anche difendere.

Boga è invece il vice Yildiz che non gli mettesse pressione chiesto da Spalletti, e anche in questo senso la scelta mi sembra lucida. Arriva con la necessità di riprendere la condizione, ma vista anche la spesa, per me è una mossa azzeccata. Un mercato non esorbitante ma utile”. Queste le parole di Borghi.