Juve, Borghi analizza il mercato: “Non esorbitante ma utile”

Attraverso il suo canale YouTube, Stefano Borghi ha analizzato le operazioni della società bianconera nella sessione invernale di calciomercato. Il telecronista si è espresso così:
“La Juventus fin dall’inizio del mercato ha lasciato trapelare la voglia di un numero 9. Si è parlato di Mateta, si è andati vicinissimi ad En-Nesyri, poi Kolo Muani e Icardi. Il 9 alla fine non è arrivato, ma sono arrivati elementi che possono irrobustire la rosa. Holm è un ottimo ricambio per Kalulu ed è una scelta intelligente del club, perché è un terzino di sganciamento per andare in attacco, ma sa anche difendere.
Boga è invece il vice Yildiz che non gli mettesse pressione chiesto da Spalletti, e anche in questo senso la scelta mi sembra lucida. Arriva con la necessità di riprendere la condizione, ma vista anche la spesa, per me è una mossa azzeccata. Un mercato non esorbitante ma utile”. Queste le parole di Borghi.