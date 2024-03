Juve, Bordon: “Di Gregorio? Giocare in una grande è diverso”

Bordon ha parlato di Di Gregorio, accostato al mercato della Juve: per l'ex portiere ripetere le prestazioni in una big sarà più difficile

Intervistato a Tmw Radio, Ivano Bordon ha parlato del portiere del Monza , Michele Di Gregorio . Per l'ex estremo difensore, il numero uno della squadra brianzola, accostato dai rumors di calciomercato anche alla Juventus , sarebbe tutto da verificare a grandi livelli. Ecco le sue parole: " Di Gregorio prima a Pordenone e poi a Monza ha fatto molto bene. Giocare a Monza o in una grande squadra è però completamente diverso. Ora ha esperienza e qualità per essere un buon portiere".

Inoltre, associato anche all'Inter, Bordon ha risposto: "Credo che opteranno comunque per Bento. L'Inter a centrocampo e in difesa compete a livelli altissimi in Europa".