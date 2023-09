Juve, Bonucci: “Triste per Pogba. La sua bontà lo ha portato a sbagliare”

Nella lunga intervista rilasciata da Leonardo Bonucci a Sportmediaset, l'ex capitano della Juventus ha parlato di Paul Pogba . Il giocatore, oggi all' Union Berlino , ha manifestato dispiacere per quanto accaduto al suo amico ed ex compagno bianconero.

Ecco le sue parole sul giocatore della Juventus: "Sono veramente triste per Paul. Perchè nell’ultimo anno gli è successo quel che poteva succedere. È veramente un peccato, Paul è un ragazzo buonissimo e il fatto che si troppo buono l’ha portato a prendere decisioni non corrette. Io l’ho sempre apprezzato per il modo in cui è calciatore e per come è genuino. È una persona buona ed è una persona positiva nello spogliatoio, lo era anche quando era più giovane. Aveva sempre energie in corpo da trasmettere agli altri e lo ho fatto anche in questo anno che per lui è stato complicato".