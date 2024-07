Juve, Bonucci: “Non ho avuto il saluto che meritavo”

Dal trasferimento al Milan all'ultimo difficile anno alla Juve: le parole dell'ex difensore bianconero Bonucci

Intervistato da Gianluca Gazzoli nel podcast “Passa dal BSMT”, l’ex Juve Bonucci ha detto: “Il mio sogno sin dall’inizio quando ho iniziato a giocare a calcio era di chiudere la carriera con la maglia della Juventus dopo più di 500 partite non ho avuto il saluto che meritavo e che merito tutt’ora per quello che ho dato. Io ho anteposto la Juventus a mia moglie e ai miei figli, al mio benessere perché anche quando sono andato via nel 2017 e sono passato al Milan l’ho fatto perché non volevo essere un problema all’interno dello spogliatoio“.

Juve, le parole di Bonucci

Sul suo addio alla Juve la scorsa estate ha aggiunto: “È una ferita che rimarrà perché quando dai tanto ti aspetti tanto. E la Juventus mi ha dato tanto. Chiudere in questa maniera è un colpo che mi ha fatto male, che non mi sarei mai aspettato. Perché ancora oggi parlarne mi dà dispiacere”. Su Allegri: “L’ultimo rapporto che ho avuto è stato dopo la partita a Udine. Ci siamo salutati dopo essere rientrati dalla trasferta, come sempre a fine stagione. Poi anche quand’ero al centro sportivo non c’è mai stato un confronto. Come se fossi un estraneo per lui“.