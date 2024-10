Juve, Bonucci svela il suo futuro: "Lunedì ho l'esame per fare l'allenatore" - JuveNews.eu

Le parole dell'ex difensore della Juve Leonardo Bonucci sulla stagione della squadra di Motta, il suo futuro e non solo

Intervistato da Sky Sport a margine del Festival dello Sport di Trento l’ex difensore della Juve Leonardo Bonucci ha parlato di questo inizio di stagione della squadra di Thiago Motta: “La Juve ha dimostrato di saperci stare alla grande nelle prime 8 della Champions“. Il difensore italiano ha poi parlato del grave infortunio di Bremer che lo terrà lontano dal terreno di gioco per il resto della stagione: “Lui è una perdita importante. Senza nulla togliere agli altri, aveva dimostrato di saper tenere da solo la fase difensiva della Juve. Con lui si poteva giocare con 60 metri da coprire alle spalle. Chi giocherà al suo posto dovrà dare il 110%“.

Juve, le parole di Bonucci sul suo futuro

Poi sulla lotta scudetto ha aggiunto: “Il Napoli con Conte va sul sicuro, lo avevo detto anche in estate. Con gli acquisti che ha fatto ci sta riuscendo a fare bene e non mi sorprende vederlo lassù. Scudetto? Napoli, Inter e Juve se lo possono giocare ma mi sta piacendo anche la Lazio e l’Atalanta di Gasperini bisogna sempre tenerla in considerazione per i primi posti. Il Milan lo vedo un gradino sotto”. L’ex difensore bianconero ha poi rivelato quale sarà il suo futuro: “Lunedì ho l’esame per prendere il primo patentino da allenatore“.