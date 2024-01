Juve, Bonini: “Risultati merito di Allegri e del lavoro sui giovani del club”

Intervistato a Radio Bianconera, Massimo Bonini ha parlato a tutto tondo dei temi riguardanti la stagione della Juventus. Ecco le sue parole: "Grandi sono i meriti di Allegri. Max è stato bravissimo nel lanciare i giovani che hanno aiutato la squadra a fare il salto di qualità a livello di prestazioni e non solo. Restare sempre a ridosso di questa Inter è tanta roba e i ragazzi hanno dimostrato di essere all'altezza della situazione. Nella Juve sei chiamato a vincere sempre, quindi il compito di Allegri è stato più complicato. Poi ci sono i meriti della società di aver creato la Under 23, poi diventata Next Gen e questo credo rappresenti il futuro. Non capisco perché in Italia solo la società bianconera e l'Atalanta abbiamo la seconda squadra".