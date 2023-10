Juve, Bonatti: “Barrenechea e Soulè hanno una passione vera per il calcio”

Andrea Bonatti, ex tecnico della Primavera della Juve, ha elogiato Enzo Barrenechea e Matias Soulè, questa stagione in prestito al Frosinone

Intervistato a Radio Day, Andrea Bonatti, ex tecnico della Primavera della Juventus e oggi allenatore della Fiorenzuola, ha parlato di due giovani bianconeri in rampa di lancio. Stiamo parlando di Matias Soulè ed Enzo Barrenechea, protagonisti nel Frosinone neopromosso in Serie A. Sul talento argentino, Bonatti ha parlato così: "Matìas è un ragazzo che ha una grande attitudine al lavoro e una passione enorme verso il calcio. La passione che ha verso questo sport, lo porta ad avere una bellissima energia, grossa concentrazione e sana voglia di arrivare. Tutti questi poi, sono gli ingredienti che ti portano ad esprimere le qualità. Le sue qualità sono enormi. E, gioco-forza era abbastanza prevedibile che si sarebbe potuto affermare nel Frosinone, non era scontato. Sono convinto che ci abbiano visto lungo nel prendere Soulè e che Di Francesco sia l'allenatore migliore per poterlo valorizzare".