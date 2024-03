Juve, Bonan: “Difficile capire le responsabilità del momento negativo”

Dagli studi di Sky Sport 24, Alessandro Bonan ha provato ad analizzare il momento di flessione che starebbe vivendo la Juventus in stagione. Per il giornalista non sarebbe scontato comprendere la natura dei problemi dei bianconeri, la quale potrebbe avere due spiegazioni. Ecco le sue parole: "La Juventus a me sembra una squadra con forti carenze in organico. Mancano riferimenti importanti dentro la squadra. Non riesco a capire quanto possa essere forte la responsabilità di Allegri nella gestione del gruppo. Le cose sono due: o il problema è di feeling con i risultati, o la questione riguarda invece le carenze dell'organico".