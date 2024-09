Juve, Bonacini: "Scudetto? Giuntoli lavora sul lungo termine..."

Bonacini ha commentato il lavoro del direttore sportivo della Juve, Giuntoli, il quale non dovrebbe essere improntato a un successo immediato

Intervistato per TJ, Stefano Bonacini ha commentato il lavoro alla Juventus del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. L’ex presidente del Carpi, ha lavorato con il dirigente dei bianconeri nella società biancorossa dal 2009 al 2015. Ecco le sue parole: “Non sono preoccupato, c’è molta fiducia nel lavoro della squadra. C’è un nuovo allenatore e i giocatori presi vanno aspettati, per questo non sarei così precipitoso nelle disamine. E’ una squadra molto giovane, c’è bisogno di assestamento e – come dicevo prima – i nuovi giocatori vanno aspettati. Penso che il direttore abbia fatto un mercato importante che rispecchia il Dna della Juventus“.

Bonacini: “Giuntoli va valutato nel tempo”

L’ex presidente del Carpi ha proseguito: “Giuntoli ha cominciato in questa stagione a lavorare come Football Director, perché la scorsa estate era arrivato a luglio e le strategie erano già state pianificate. Cristiano dovrà esser valutato nel tempo, i frutti del lavoro di Carpi e Napoli si sono visti dopo un po’. La squadra in prospettiva è molto giovane, ci sono dei pro e dei contro come in tutte le cose, ma dobbiamo lasciarli solo lavorare. A mio parere, oggi bisogna lavorare sul medio e non sul lungo termine. Poi è chiaro: qualcuno un passo falso lo può sempre fare, e lì dovrà esser brava la squadra a restare in corsa fino alla fine”.