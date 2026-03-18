Juve, bomba di mercato: “Si segue il centrocampista del City”

Attraverso un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha parlato del mercato estivo della Juve

Intervenuto al canale YouTube di Fabrizio Romano, l’insider di mercato Matteo Moretto conferma l’interesse della Juve nei confronti di un centrocampista classe 1994 in scadenza di contratto con il Manchester City. Di seguito le sue parole: “Si sta facendo tanto rumore attorno al futuro di Bernardo Silva.

È consolidato che lasci a parametro zero in estate gli inglesi. Il giocatore ha molte soluzioni a disposizione, potrebbe giocare sia in Europa che fuori. Tanti club lo vogliono, tanti club lo stanno chiamando. Bisogna capire che tipo di percorso vuole intraprendere il giocatore, se ne farà un discorso economico o di progetto sportivo.

È vero che la Signora sta seguendo e sondando la pista Bernardo Silva. Sicuramente ci sono stati contatti tra l’entourage del giocatore, Jorge Mendes, e i bianconeri. Bisogna capire quale sarà la decisione del giocatore che attualmente è focalizzato sulla stagione con il City. La dirigenza juventina è li attenta, sta decidendo quale strategia attuare.”