Allegri: “Abbiamo bisogno di punti per consolidare il quarto posto”

Il tecnico della Juventus presenta la partita in programma domani contro il Bologna tra le mura amiche dell'Allianz Stadium valevole per la trentatreesima giornata

La Juventus è attesa domani dalla partita contro il Bologna, valevole per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie A. Il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri presenta la sfida in conferenza dalla sala stampa dell'Allianz Stadium.

BOLOGNA - "Domani arriviamo bene, dopo una buona settimana di lavoro. Affrontiamo un Bologna, e ci tengo a salutare Sinisa e ad augurargli una pronta guarigione, che sta bene fisicamente. Hanno pareggiato a Milano, vinto in casa, non sono semplici da battere. Noi abbiamo bisogno di punti per consolidare il quarto posto".

BONUCCI - "Sta bene, devo decidere tra lui e Chiellini anche vedendo la partita di mercoledì contro la Fiorentina. Uno gioca uno uno l'altra".

COPPA ITALIA - "Pensiamo al Bologna, abbiamo sei partite fino alla fine del campionato, poi le ultime due le abbiamo contro squadre che si sono dietro. Servono 10 punti minimo per entrare in Champions".

MOVIMENTO - "Siamo passati dall'esaltazione post Europeo, dove i problemi sembravano tutti risolti, ad oggi. Bisogna vedere la realtà delle cose, gli introiti della Serie A in confronto alla Premier, e tante altre cose. Se le squadre escono dall'Europa vengono fuori i problemi, ma il fatto è che ci sono sempre questi problemi, e nessuno li affronta e trova soluzioni. Finche non troviamo una strada non possiamo sapere se è giusta o sbagliata. Sono contento la Roma sia andata avanti".

JUVENTUS - "Non abbiamo ancora centrato l'obiettivo di entrare nelle prime quattro. La squadra è cresciuta, stiamo lavorando. Sono dispiaciuto per l'uscita dalla Champions e per la Supercoppa ma ci sono alcune annate che vanno così, e bisogna vedere se hai messo le basi per il futuro e per programmare quello che sarà. Abbiamo iniziato un percorso insieme, vediamo come proseguirà, ci sono comunque segnali di crescita".

SEGNALI - "Ci siamo conosciuti, sono cresciuti i singoli e la squadra: ora siamo nel momento cruciale della stagione, dobbiamo raggiungere il quarto posto che è l'obiettivo minino, poi vediamo quello che viene in più".

CUADRADO - "Sono molto contento del rinnovo, sta bene e si è allenato anche bene".

DANILO - "Se voglio giocare a tre lo metto a centrocampo, se gioco a due bastano Zakaria e Rabiot, visto che gli altri sono fuori".

DYBALA - "Paulo sta crescendo di condizione e sta facendo bene, così come tutta la squadra. Mi aspetto tanto da tutti. Dobbiamo fare più punti possibili".

STADIUM - "Abbiamo perso cinque partite in casa, ed è un dato di fatto. Gli altri anni andava meglio, e sicuramente il prossimo anno sono numeri che andranno migliorati".

RIMPIANTI - "Rimpianto del Real? Assolutamente no, sono tornato alla Juve molto contento e felice. È stata anche una scelta per la mia famiglia, ma anche perchè volevo lavorare ancora con la Juventus per costruire e fare qualcosa di importante. Sono fortunato, mi sono tolto delle soddisfazioni e spero ce ne toglieremo altre con la società".

KEAN - "Ha fatto buone cose, ora gli altri stanno meglio ma lui è sempre a disposizione".

VLAHOVIC - "Spero diventi capocannoniere, che vorrebbe dire che farà tanti gol. Domani sarà in campo".

NEDVED - "Credo lui abbia avuto un'esternazione che ha chi vede la partita da fuori. Non c'è nessun problema, lavoriamo tutti molto bene insieme e con serenità. Ci sono i presupposti per finire l'annata nel migliore dei modi e per iniziare la prossima al meglio".