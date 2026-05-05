L’ex giocatore della Juventus, e oggi allenatore della Pianese, Alessandro Birindelli si è raccontato ai microfoni di TuttoMercatoWeb alla vigilia della gara contro la Next Gen. Di seguito le sue dichiarazioni.

Le parole di Birindelli

"Ritrovare la Juventus ha un sapore particolare, mi ricorda una parte fondamentale della mia vita, non solo calcistica ma umana. Se oggi sono un tecnico e una persona stimata, è merito degli anni passati in quella società, che mi ha insegnato come comportarmi in campo e, soprattutto, fuori.

Fare un pronostico sulla partita è impossibile, perché nei playoff subentra sempre il fattore fortuna che può cambiare tutto. La Next Gen è un gruppo di talento e leggere le partite contro di loro è complicato, perché fanno tantissime rotazioni e si muovono molto senza palla. Vengono da un buonissimo campionato, per cui arrivano alla partita contro di noi con l'umore a mille, ma anche noi abbiamo le nostre armi da sfoderare".

Ha poi aggiunto un commento su Spalletti e sulla corsa Champions: “Spalletti ha garantito un salto di qualità nella comunicazione e nell'identità di squadra, ma anche a lui serve tempo per riuscire a creare la squadra dei suoi ideali. Probabilmente in passato è stato commesso qualche errore nelle scelte dei calciatori, e quest'anno servirà per capire chi potrà far parte del futuro. Per la Chmpions sarà dura vedersela con Como e Roma che proveranno a raggiungere il risultato fino alla fine, prevarrà chi avrà più energie mentali, ma sono ottimista sul futuro della Juventus".