Juve, Biasin su Allegri: “È arrivato il momento che Giuntoli volti pagina”

Intervenuto su Tuttomercatoweb Fabrizio Biasin ha detto: "C’è questa cosa stucchevole dei “pro” che bisticciano con i “contro” e se per caso la Juve vince allora partono gli osanna e se per caso perde “la squadra vale poco”".

" Anche per Allegri , forse, è giunto il momento di scendere dalla barca - ha continuato -. Il suo lavoro resta prezioso, le vittorie indiscutibili, ma è tempo che il nuovo corso (leggi Giuntoli) volti pagina . Parlare di “obiettivo Champions consolidato” dopo un mese di scarsi risultati, significa difendere il proprio operato, ma anche abdicare a un certo tipo di “doverosa” ambizione".

"E qui il problema è di Allegri, ma anche di chi lo difende per partito preso e così facendo non gli rende un favore. Un mese di cattivi risultati non si può giustificare con “però ora la Juve gioca meglio”, perché altrimenti vale tutto, suvvia", ha concluso.