Juve, i bianconeri impegnati nella Copa America: l’elenco

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche degli impegni in Copa America.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “La Copa America del 2024 prenderà ufficialmente il via questa notte alle ore 02:00 con il match inaugurale fra Argentina, campione in carica, e Canada. Sono quattro i calciatori bianconeri impegnati nella manifestazione con le rispettive nazionali: Danilo e Bremer con il Brasile, Weah e McKennie con gli Stati Uniti. Di seguito tutte le partite della fase a gironi, con orario italiano, che vedranno i nostri calciatori protagonisti.

I primi bianconeri a scendere in campo saranno i due statunitensi, padroni di casa del torneo: esordio fissato per il 24 di giugno alle ore 00:00 contro la Bolivia; alla stessa ora la seconda giornata del Girone C contro Panama, con l’incontro programmato per il 28 giugno; ultima gara della fase a gironi contro l’Uruguay il 2 luglio alle ore 03:00. Gleison Bremer Girone D invece per i due brasiliani: debutto il 25 giugno alle ore 03:00 contro la Costa Rica; secondo impegno il 29 giugno, sempre allo stesso orario, contro il Paraguay; chiusura del girone invece fissata per il 3 di luglio, nuovamente alle 03:00, contro la Colombia”.