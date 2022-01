Juve, Bernardeschi: “Penso di aver trovato il mio equilibrio”. E il rinnovo…

Dicembre 2021 è stato un mese speciale per Bernardeschi, che sembra aver ritrovato una fiducia che mancava da troppo tempo. Ora il rinnovo...

Dopo un inizio di stagione da brividi la Juventus nel finale del 2021 sembra aver ritrovato sicurezza e forza. I bianconeri sono riusciti a recuperare molti dei punti persi, concludendo l'anno a soli quattro punti dalla zona Champions League. Ora l'obiettivo della squadra di Massimiliano Allegri è quello di cominciare il 2022 con il piede giusto e continuare quella scia di risultati positivi. Protagonista assoluto del dicembre bianconero è stato Federico Bernardeschi , spesso tra i migliori in campo. 3 gol e 1 assist per l'esterno italiano , che ha saputo sostituire alla perfezione l'infortunato Chiesa.

Intervistato da DAZN, l'ex Fiorentina ha rivelato: "Il 2021 è stato un anno meraviglioso, non mi posso lamentare perché ho vinto due trofei con la Juventus, ho vinto un Europeo con la Nazionale, mi è nata una figlia, abbiamo comprato casa, ci siamo sposati con mia moglie. Quindi io proprio da lamentarmi non ho niente, per questo dico che ringrazio anche i momenti difficili. Perché detta così, elencando queste cose, sembra un anno pazzesco, in realtà in questo anno ci sono stati tanti momenti difficili. Lo definirei l'anno dell'equilibrio. Io penso di aver trovato definitivamente il mio equilibrio".