Juve, Bergomi: “Allegri sa che quest’anno ha qualcosa di importante”

Beppe Bergomi ha confrontato la Juve alle rivali in campionato: per l'ex calciatore il tecnico Allegri avrebbe in mano una squadra di valore

Intervistato per La Gazzetta dello Sport, Giuseppe Bergomi ha parlato della Juventuscomparandola alle altre squadre ai vertici della Serie A. Ecco cosa ha detto: "Sul piano del gioco, Inter – come Milan e Napoli – sono ancora avanti alla Juventus. Però occhio, i bianconeri hanno una durezza mentale diversa, non prendono gol, hanno grande fisicità e sanno sfruttare i calci piazzati".

Sulla reazione del tecnico Massimiliano Allegri negli ultimi minuti della partita contro i rossoneri ha detto: "Quando Allegri si arrabbia in quel modo è perché sa di avere in mano qualcosa di importante. Poi, per me, hanno quattro grandi attaccanti con caratteristiche diverse e tutti compatibili tra loro. Questo nel 3-5-2 fa la differenza".

