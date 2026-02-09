Juve, Bergomi a Sky: “Bianconeri sfortunati”

Le parole di Beppe Bergomi al termine del match tra la squadra di Spalletti e i biancocelesti dell’ex Sarri.

Durante Sky Calcio Club, è intervenuto Beppe Bergomi per parlare del match tra la Juventus e la Lazio. Leggiamo cosa ha detto l’ex difensore:

“La Juventus a mio avviso è stata sfortunata. Sul rigore non dato, di solito questi sono rigori moderni che si danno oggi, su quella stessa azione trova un gol, fuorigioco, perde palla, tira in porta, quello è un tiro che pare così, la punta fa autorete. Poi guardando le statistiche, sono dei numeri pazzeschi a favore della squadra di Spalletti.

Poi capisco anch’io che bisogna fare gol, che bisogna essere più incisivi, ed è una squadra che secondo me, come costruita, non può fare a meno di avere due giocatori esterni che saltano l’uomo. Secondo tempo secondo me, è vero che prende qualche contropiede di troppo, però l’indice di pericolosità è alto della Juve”. Così Beppe Bergomi.