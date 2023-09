Juve, da obiettivo di mercato al gol: Berardi ancora protagonista

Questo è esattamente quello che è successo in Sassuolo-Juve , in cui il capitano neroverde ha trovato la rete del 2-1. Gol e classe infinita a servizio della squadra di Dionisi, ma è impossibile non pensare che pochi mesi fa sarebbe potuto diventare un giocatore della Juve.

Non è detto però che il trasferimento non avvenga a gennaio, anche se Giuntoli ha smentito questa possibilità: "Berardi? Noi pensiamo a noi, cerchiamo di fare del nostro massimo, vogliamo parlare dei nostri calciatori, siamo molto contenti di averne tanti e bravi, quindi andiamo per la nostra strada e per la nostra crescita".