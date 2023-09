Juve, c’è il piano per arrivare a Berardi. L’alternativa di lusso è Zaccagni

La Juve si prepara a rinforzare l'attacco: Giuntoli ha in mente un piano per arrivare a Berardi. L'alternativa è Zaccagn

" Berardi è un calciatore bravo e capace ma ora, ripeto, vogliamo capire quanto valiamo noi", parola di Cristiano Giuntoli . Il Football Director bianconero non esclude quindi la possibilità che l'attaccante italiano arrivi alla Juve a gennaio. Secondo La Gazzetta dello Sport è già pronto un piano .

Per acquistare Berardi la Juve dovrà infatti vedere qualcuno e il prescelto sembra essere Iling-Junior. Il 19enne ha tanto mercato, una buona valutazione ma soprattutto non è imprescindibile. Sulla fascia sinistra, infatti, la Juve con Cambiaso e Kostic ha grande abbondanza. L'inglese potrebbe quindi essere sacrificato per arrivare a Berardi, trattativa che resta però molto complicata.