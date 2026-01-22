Juve-Benfica, Thuram a Prime: “Provo sempre a dare il meglio per aiutare la squadra”

Le parole pronunciate dal centrocampista francese ai microfoni di Prime Video al termine del match di Champions League tra Juventus e Benfica

Khephren Thuram, centrocampista della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Prime Video al termine della partita di Champions League vinta dai bianconeri di Luciano Spalletti per 2-0 contro il Benfica. Queste le parole del calciatore francese:

“Come ho spaccato la partita? Non lo so, provo sempre a dare il meglio per aiutare la squadra, oggi ho fatto gol, sicuro che quando fai gol dopo ti senti un po’ meglio. Però oggi abbiamo vinto ed è più importante. Da dove nasceva il forte momento di difficoltà prima del gol? Quando siamo entrati nel secondo tempo era un po’ difficile, però sappiamo che con squadre così c’è sempre un momento difficile, non dobbiamo prendere gol, dobbiamo soffrire tutti insieme e l’abbiamo fatto bene. Cosa ci ha dato Spalletti in campo? Lui mette molta energia a bordo campo, si sente, quando siamo in un momento di difficoltà fa bene, però anche quando stiamo bene in campo è bene avere un allenatore che mette energia così.

Che tipo di obiettivo era il playoff di Champions? Era un obiettivo molto importante, la Juventus deve sempre andare il più lontano possibile in Champions. Qual è l’obiettivo in Champions League sul lungo periodo? Come ho detto sempre: quando giochi alla Juventus è sempre vincere, vuol dire che quando giochiamo la Champions ogni partita è per vincere e proviamo ad andare il più lontano possibile”.