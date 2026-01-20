Juve-Benfica, Thuram in conferenza: “Siamo più forti. Spalletti mi chiede…”

Le parole del centrocampista della Juve, Khephren Thuram, in vista della sfida di domani sera contro il Benfica

In vista della gara di domani contro il Benfica, come di consueto, Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa. Questa volta, il tecnico della Juve è stato affiancato da Khephren Thuram. Di seguito le parole del centrocampista: “Per noi è una partita importante, ma come ho detto sempre qua si gioca per vincere. Guardiamo partita dopo partita.

Il mio modo di giocare è un po’ cambiato. Mister Spalletti mi fa capire che sono un giocatore che può fare gol. Provo a cercare gli spazi per entrare dentro l’area e fare gol. La panchina col Cagliari? Quando sei giocatore vuoi sempre giocare, ma abbiamo una rosa con calciatori molto forti. Accetto di stare in partita e cerco di aiutare i miei compagni quando entro.

Rispetto a qualche settimana fa ci sentiamo più forti, sicuro. Ma penso che si vede quando giochiamo le partite. Da spettatore, contro i rossoblu ho visto che siamo una squadra forte e che gioca bene a calcio. Peccato solamente che non siamo riusciti a portarla a casa. Dopo la partita non ci siamo detti niente, ci siamo concentrati sul prossimo match.

Provo a non pensare troppo al Mondiale. Penso a crescere con la squadra e a vincere più partite possibili. Con la nazionale vedremo a fine stagione. Su Miretti e Adzic? Sono due giocatori di talento. Si vede quando giocano. Miretti è uno che lavora tanto e ogni giorno per migliorarsi. Anche Adzic ha talento e si allena molto bene. Non do consigli, conoscono la strada giusta per arrivare a quello che vogliono.

Il mister non mi chiede il tiro da fuori. Mi dice di essere un giocatore intelligente, che sa anticipare le cose. Penso che questo è quello che devo migliorare. Mi piace il calcio del nostro allenatore.”