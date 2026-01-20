Juve-Benfica, Thuram in conferenza: “Siamo più forti. Spalletti mi chiede…”

In vista della gara di domani contro il Benfica, come di consueto, Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa. Questa volta, il tecnico della Juve è stato affiancato da Khephren Thuram. Di seguito le parole del centrocampista: “Per noi è una partita importante, ma come ho detto sempre qua si gioca per vincere. Guardiamo partita dopo partita.
Il mio modo di giocare è un po’ cambiato. Mister Spalletti mi fa capire che sono un giocatore che può fare gol. Provo a cercare gli spazi per entrare dentro l’area e fare gol. La panchina col Cagliari? Quando sei giocatore vuoi sempre giocare, ma abbiamo una rosa con calciatori molto forti. Accetto di stare in partita e cerco di aiutare i miei compagni quando entro.
Rispetto a qualche settimana fa ci sentiamo più forti, sicuro. Ma penso che si vede quando giochiamo le partite. Da spettatore, contro i rossoblu ho visto che siamo una squadra forte e che gioca bene a calcio. Peccato solamente che non siamo riusciti a portarla a casa. Dopo la partita non ci siamo detti niente, ci siamo concentrati sul prossimo match.
Provo a non pensare troppo al Mondiale. Penso a crescere con la squadra e a vincere più partite possibili. Con la nazionale vedremo a fine stagione. Su Miretti e Adzic? Sono due giocatori di talento. Si vede quando giocano. Miretti è uno che lavora tanto e ogni giorno per migliorarsi. Anche Adzic ha talento e si allena molto bene. Non do consigli, conoscono la strada giusta per arrivare a quello che vogliono.
Il mister non mi chiede il tiro da fuori. Mi dice di essere un giocatore intelligente, che sa anticipare le cose. Penso che questo è quello che devo migliorare. Mi piace il calcio del nostro allenatore.”