Juve-Benfica: precedenti, numeri e stato di forma

UCL | CURIOSITÀ E NUMERI VERSO JUVENTUS-BENFICA

● La Juventus ha vinto solo una delle nove sfide (1N, 7P) contro il Benfica in tutte le competizioni, ovvero quella per 3-0 in casa ai quarti di finale della Coppa UEFA 1992-93, torneo poi vinto dai bianconeri.

● Il Benfica ha vinto tutte le cinque partite disputate contro la Juventus in Coppa dei Campioni/Champions League; soltanto il Bayern Monaco vanta una percentuale del 100% di vittorie migliore contro una singola avversaria (6/6 vs Olympiakos).

● Dopo non essere riuscita a vincere alcuna delle prime quattro partite (3N, 1P) di UEFA Champions League in questa stagione, la Juventus ha vinto le ultime due e potrebbe infilare più successi consecutivi nella competizione per la prima volta da marzo-novembre 2021 (cinque in quel caso).

● Il Benfica ha vinto le ultime due partite di UEFA Champions League (entrambe per 2-0), dopo averne perse sei di fila in precedenza. L’ultima volta in cui i portoghesi hanno conquistato tre successi consecutivi in Champions League/Coppa dei Campioni senza subire gol risale alla stagione 1989-90 (cinque in quella occasione).

● Solo l’Athletic Club conta più recuperi offensivi (67) della Juventus (65) in questa UEFA Champions League; la Vecchia Signora ha effettuato 14 tiri e segnato due gol da queste situazioni di gioco. Tuttavia, solo il Bayern Monaco ha subito meno conclusioni (zero) da recuperi offensivi in questa stagione rispetto al Benfica (2).

● Nessuna squadra ha registrato un totale di tiri messi assieme inferiore a quello del Benfica in questa UEFA Champions League (135, ovvero 75 effettuati, 60 subiti), mentre solo le partite dell’Athletic Club (14.1) hanno registrato un xG combinato più basso di quello del Benfica (15, cioè 7.6 a favore e 7.4 contro).

● L’allenatore del Benfica, José Mourinho, ha vinto soltanto una delle sei trasferte (2N, 3P) giocate contro la Juventus in tutte le competizioni; tuttavia, quella vittoria è arrivata nella sua unica gara esterna all’Allianz Stadium in UEFA Champions League (2-1 con il Manchester United nel novembre 2018).

● Kenan Yildiz, della Juventus, ha preso parte a quattro gol (una rete, tre assist) in UEFA Champions League in questa stagione: record per un giocatore U21 nelle prime sei giornate, condiviso con Lamine Yamal e Geovany Quenda.

● Jonathan David, della Juventus, ha partecipato a sette gol (cinque reti, due assist) nelle ultime dieci partite da titolare in UEFA Champions League, segnando anche quattro gol in cinque match da subentrato nella competizione.

● Vangelis Pavlidis, del Benfica, è l’unico giocatore ad avere effettuato almeno 200 pressioni sia nella trequarti centrale (243) che nella trequarti avversaria (243) in questa UEFA Champions League”.