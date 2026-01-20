Juve-Benfica, Muller: “Vi spiego il nostro programma di academy. Su Mourinho…”

Le dichiarazioni rilasciate da Guilherme Muller, direttore generale del Benfica Campus, in un'intervista a Tuttosport

In un’intervista rilasciata ai taccuini di Tuttosport Guilherme Muller, direttore generale del Benfica Campus, ha parlato del modo con cui la squadra portoghese (prossima avversaria della Juventus in Champions League) cura e gestisce la crescita del proprio settore giovanile. Di seguito l’intervista completa:

Guilherme Muller, come sta?

«Alla grande. È il mio secondo anno al Benfica. La scorsa stagione è stata speciale, non solo per il fatto che siamo riusciti a promuovere in prima squadra diversi giovani del vivaio, ma anche per i risultati che abbiamo registrato in ogni categoria».

Come convogliate la crescita dei giocatori al conseguimento dei traguardi sportivi?

«Il nostro obiettivo è uno soltanto: promuovere di anno in anno quanti più giovani possibile in prima squadra. C’è bisogno che tutti al Benfica lo abbiano ben chiaro in mente. Sì, i nostri tifosi sono ambiziosi, ma questo non significa che si debba inseguire il risultato a tutti i costi. La crescita dei giocatori andrà sempre al primo posto, al costo di sacrificare punti in classifica o trofei».

In Italia succede da anni l’esatto opposto…

«Ed è proprio per questo che insisto ogni giorno con i vari staff ricordandogli qual è la nostra missione. Soprattutto con i mister: vorrei potergli dire di dimenticarsi totalmente del risultato, ma ovviamente non posso. Il lunedì, quando li incontro, non gli chiedo mai della prestazione in sé. Voglio sapere come stanno i ragazzi, se stanno migliorando a livello individuale».

A proposito: avete dei piani personalizzati per i vostri giovani?

«Non per tutti, almeno non da subito. Il nostro programma di academy è diviso in 3: abbiamo centri di allenamento sparsi in tutto il Portogallo, per i ragazzi dai 6 ai 12 anni; un grosso hub a Lisbona per la stessa fascia di età; e il Benfica Campus che ospita i ragazzi dai 13 anni in su. Quando arrivano al Benfica, lavoriamo perché si calino appieno nella nostra filosofia di calcio. Poi, quando compiono 13 anni e si spostano al Campus – in alcuni casi vivendoci pure – iniziamo a programmare dei piani di crescita individuali per ognuno di loro. Poco lavoro tattico: ci focalizziamo sulla tecnica. Non è un caso che i profili che formiamo si assomiglino tutti tra loro».

Come li scovate?

«La nostra miniera di riferimento è il Portogallo. Il primo parametro che valutiamo è ovviamente quello tecnico, la connessione che il ragazzo ha con il pallone. Negli anni, il Benfica ha costruito una rete fittissima per far sì che il club potesse avere a disposizione una panoramica su ogni singolo giocatore del nostro Paese dai 6 anni in su, anche perché il 75% degli ingaggi avviene proprio tra i 6 e i 12 anni».

Nei vostri programmi c’è spazio anche per il lavoro sulla componente mentale?

«Assolutamente sì: è l’unica vera chiave per il successo. Le qualità tecniche, da sole, non bastano. Ed è per questo che investiamo nello sviluppo di aree all’interno del club specializzate: non si tratta solo di far sì che questi giovani vadano bene a scuola, ma di trasmettere loro il senso del dovere, insieme a tutti quei valori che possano portarsi dietro nel corso della vita. Vogliamo che questi ragazzi – compreso chi non riuscirà a sfondare come calciatore – un giorno possano diventare dei buoni cittadini».

Un altro tema è la gestione del denaro…

«Sì, abbiamo dei corsi obbligatori in materia. Ma fa parte di quanto dicevamo prima: cerchiamo di renderli a prescindere delle persone responsabili, che sappiano gestirsi a 360 gradi. E per farlo lavoriamo a stretto contatto con le famiglie dei ragazzi».

Come si è inserito José Mourinho nei meccanismi delle vostre academy? Lui di talenti ne ha scovati tantissimi.

«José mi ha sorpreso. Ha una dedizione fuori dal comune. Non saprei nemmeno contare i giorni che ha scelto di trascorrere per intero qui al Campus, nonostante abiti a pochi minuti di distanza. Capita spesso di vederlo in un angolino a spiare l’allenamento della nostra under 14, a guardare le partite dell’under 16 o ancora a parlare con il coach di un’altra giovanile. Di solito gli allenatori della prima squadra delegano tutto ciò ai membri del proprio staff, ma Mourinho è diverso. Non ho mai visto un tecnico così presente».

Se ci risentissimo tra 10 anni, quale traguardi spererebbe di aver portato a termine?

«Anzitutto, mi piacerebbe far crescere ancor di più le nostre academy: oggi contiamo oltre 600 ragazzi tra i vari settori giovanili. E poi, in generale, far sì che ogni anno almeno 2 ragazzi delle nostre giovanili salgano in prima squadra. Non voglio solo che vi accedano, voglio che dimostrino di esserne degni, di saperne gestire i carichi, ritagliandosi uno spazio».

In Italia, più che altro, tornano utili per finanziare il mercato in entrata…

«Sarei un ipocrita se dicessi che non accade anche qui: la situazione economica del nostro paese è quella che è. Sappiamo di non poter competere a livello finanziario con i migliori club d’Europa. Crescere in casa i nostri talenti del domani è un lusso. Chiaro che poi, in alcuni casi, sia difficile dire di no a offerte che ti permetterebbero di guadagnare 5, 6 o 10 volte quello che hai speso per formare quel ragazzo. Penso a Joao Neves che è cresciuto a lungo nei nostri campus, guadagnandosi la stima e l’affetto dei nostri tifosi, prima di scegliere di trasferirsi al Psg…».

Un giocatore delle vostre academy da tenere d’occhio?

«Non posso fare nomi: tutti i miei ragazzi sono straordinari. Ma vi assicuro che il prossimo Joao Neves è già dietro l’angolo…».