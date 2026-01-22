Juve-Benfica, Mourinho a Prime: “Reazione d’orgoglio, con una panchina con ragazzini”

Le parole di José Mourinho rilasciate ai microfoni di Prime Video dopo la gara di Champions League tra Juventus e Benfica

José Mourinho, allenatore del Benfica, è intervenuto ai microfoni di Prime Video dopo la gara di Champions League persa contro la Juventus. Queste le parole del tecnico portoghese:

“Analisi della partita? Prima ho visto un Benfica molto bene in campo, ovviamente con tante limitazioni, con tanta gente che è fuori. Però ho visto una squadra con personalità, che ha avuto non so se più palle-gol della Juve, però mi sembra che come minimo è lo stesso; una squadra che ha creato le opportunità più importanti per segnare fino a quel momento lì e che sembrava potessimo segnare noi. Però il calcio è così: tu non vinci con palla-gol, vinci con gol, tu non lo fai, e dopo la Juve ha segnato un gol, ha preso un Benfica un pò squilibrato magari psicologicamente, gli ha fatto il secondo. Dopo il secondo la partita ovviamente diventa un’altra: per la Juve poi la gara è stata confortevole, giocando a casa, come non lo era stata invece per tutto il primo tempo fino al gol. Però una reazione d’orgoglio, con una panchina con poca forza, senza esperienza, una panchina con ragazzini: una panchina non per cambiare un risultato ma solo per cercare di riequilibrare. Dopo è arrivato il rigore, se lo avessimo segnato la partita sarebbe diventata sicuramente un’altra, con dieci minuti più recupero per giocare. Il calcio non è un rigore sbagliato, non è palla-gol sbagliata: bisogna segnare, non lo abbiamo fatto, e dopo la partita è finita.

Cosa c’è nel futuro del Benfica adesso? Il Benfica è un club gigante, non gli interessano gli obiettivi: una squadra di queste dimensioni gioca ogni partita per vincere, c’è nel DNA. La prossima partita è di campionato, un campionato in cui noi abbiamo più punti della stagione scorsa, dove il Benfica con meno punti era primo in classifica fino alla fine. Quest’anno abbiamo più punti della stagione scorsa, però il Porto vince tutte le partite. Noi siamo lì in questa lotta, però non basta fare bene, tu devi aspettare che altri che vanno davanti perdano punti. In Champions giochiamo contro il Real Madrid esattamente con gli stessi giocatori che abbiamo oggi, non recuperiamo nessuno: non lo so se nove punti sono sufficienti per qualificarsi, penso sia molto difficile. Però come dicevo prima, il Benfica è una squadra gigante, va con tutto”.