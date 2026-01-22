Juve-Benfica, Locatelli a Sky: “Applausi dei tifosi? È stato un momento speciale per me”

Le parole del centrocampista bianconero pronunciate ai microfoni di Sky Sport dopo il match di Champions League tra Juventus e Benfica

Manuel Locatelli, centrocampista e capitano della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara di Champions League disputata e vinta dalla squadra bianconera contro il Benfica di Mourinho. Queste le parole del giocatore bianconero:

“Applausi dei tifosi? È stato un momento speciale per me perché a volte non ho convinto i tifosi; però sono molto felice per stasera, per quello che stiamo vivendo. Mi sento bene, credo che siamo sulla strada giusta, stiamo giocando bene. Abbiamo un entusiasmo che dobbiamo portarci dietro e quindi bisogna continuare così. Se prima del gol eravamo nervosi oppure se c’era pressione del Benfica? Non credo. Loro comunque sono una squadra forte, credo che hanno preparato bene perché erano chiusi. Anche nel primo tempo abbiamo avuto difficoltà nell’imbucare, loro ripartivano molto bene. Noi abbiamo forzato un po’ di palle, forse oggi girava un po’ piano, però siamo stati bravi anche all’inizio del secondo tempo quando abbiamo cominciato non tanto bene, ma siamo stati lì, siamo stati in partita. In quei momenti lì bisogna stare uniti, siamo stati bravi a non prendere gol, poi l’abbiamo fatto: ci siamo sbloccati anche dal punto di vista mentale e la partita è andata un po’ in discesa. Però credo che alla fine l’atteggiamento c’è stato e bisogna continuare così.

Partita equilibrata perchè sentivamo l’importanza della partita oppure per merito loro? C’è anche da dire la differenza che l’avversario è un avversario molto forte. Quando si gioca in Europa sicuramente cambia il livello, senza nulla togliere agli altri chiaramente, però anche loro avevano un’idea di giocare e di possesso palla. Però credo che alla fine siamo stati bravi nel momento di difficoltà a non prendere gol. Credo che abbiamo rischiato un pò, ma poi dopo siamo stati in partita bene, eravamo bravi anche nella riagressione, anche se nel primo tempo avevamo preso un po’ di contropiedi, però eravamo in partita e credo che abbiamo avuto un buon atteggiamento, e poi quando abbiamo trovato il gol la partita l’abbiamo sbloccata”.