Juve-Benfica, Locatelli a Prime: “Siamo stati bravi nel secondo tempo. Su Spalletti…”

Le parole del centrocampista bianconero rilasciate ai microfoni di Prime Video al termine della gara di Champions League tra Juve e Benfica

È finito 2-0 il match di Champions League tra Juventus e Benfica. Al termine della gara, Manuel Locatelli è stato intervistato ai microfoni di Prime Video:

“Delle volte ho dovuto metterci la faccia ma questo è normale quando si ha questa responsabilità. Credo che il capitano, o comunque chi è qui da più tempo debba prendersela. Oggi finalmente c’è una bella vittoria qui in Champions League davanti ai nostri tifosi. Abbiamo giocato bene, nel secondo tempo meglio, eravamo un po’ più liberi di testa e quindi sicuramente siamo veramente molto felici.

Le difficoltà del primo tempo? Noi siamo stati bravi al secondo tempo e abbiamo cominciato un po’ così così a star là in partita. Ci guardavamo, dovevamo stare calmi perché poi lì non devi prendere il gol, siamo stati bravi a farlo. Nel primo tempo la difficoltà era quella che loro erano molto chiusi e noi provavamo a fare delle imbucate ma forzavamo un po’ troppo, giravamo la palla un po’ lenta e questo facilitava i loro contropiedi. Però credo che eravamo in partita, abbiamo avuto l’atteggiamento giusto, eravamo bene nei recuperi. Poi quando abbiamo sbloccato la partita è andata un po’ in discesa, abbiamo preso entusiasmo e poi siamo andati avanti meglio.

La standing ovation? Mi fa piacere, credo che in questi anni abbia avuto momenti difficili, ma io sono sempre lì, ci metto la faccia, ci metto il cuore ogni giorno in allenamento. Oggi è stato bellissimo per me ricevere questo dal pubblico che amo, dalla squadra che amo: per me è una gioia.

Spalletti? Al di là di tutto quello che si è detto, credo che quando il mister è arrivato qui mi ha parlato subito e mi sono messo a disposizione sua perché lui è un grandissimo allenatore. L’esperienza parla per lui, tutti noi lo ascoltiamo bene perché ha tanto da darci, ci sta dando tanto. Sono veramente felice di quello che sta chiedendo, sicuramente io dovevo fare meglio anche quell’anno che non sono andato all’Europeo. Però ora sto bene, mi sento bene, mi sento bene col mister, ci troviamo bene, quindi sono molto felice.

I miei numeri sono cresciuti? Sì, sì, ma sto bene, poi alla fine l’importante è che qui c’è gente che lo sa più di me e qui bisogna solo vincere. I dati contano relativamente, qui conta vincere le partite: vincerle bene o meglio, ma l’importante è vincere”.