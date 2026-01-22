Juve-Benfica, le statistiche: la vittoria contro i lusitani mancava dal…

Attraverso un comunicato ufficiale, la Juve rende note tutte le statistiche aggiornate dopo la vittoria di ieri contro il Benfica

La Juve, tramite il proprio sito ufficiale, ha reso note le statistiche post gara relative al match di Champions League vinto ieri sera contro il Benfica.

JUVENTUS-BENFICA: I DATI E LE STATISTICHE DEL POST PARTITA

Weston McKennie (v Bodø/Glimt, Pafos e Benfica) è soltanto il secondo centrocampista della Juventus a segnare per tre partite consecutive di Champions Legue/Coppa dei Campioni, dopo Antonio Conte, che ci riuscì tra marzo e aprile 1999 (tra andata e ritorno dei quarti di finale contro l’Olympiakos e nella semifinale d’andata contro il Manchester United).

La Juventus ha registrato almeno tre vittorie consecutive in Champions League per la prima volta dal periodo tra marzo e novembre 2021: cinque in quel caso.

La Juventus torna a vincere un match contro il Benfica tra tutte le competizioni per la prima volta dai quarti di finale Coppa UEFA 1992/93 (3-0 casalingo in quel caso); in generale, per i bianconeri è il primo successo in Coppa dei Campioni/Champions League contro i portoghesi.

Dopo il 2-0 contro il Pafos, la Juventus ha vinto due partite casalinghe consecutive senza subire alcun gol in Champions League per la prima volta dal periodo tra novembre 2018 e marzo 2019: contro Valencia (1-0 ai gironi) e Atletico Madrid (3-0 agli ottavi di finale).

La Juventus vinto sei delle ultime nove partite disputate tra tutte le competizioni mantenendo la porta inviolata, lo stesso numero di successi con annesso clean sheet rispetto alle precedenti 36 gare.

Dopo il 5-0 contro la Cremonese in Serie A, la Juventus ha vinto due gare casalinghe consecutive con annesso clean sheet tra tutte le competizioni per la prima volta in questa stagione.

Khéphren Thuram è tornato a segnare un gol 130 giorni dopo l’ultima volta, ovvero dal 13 settembre scorso, nel 4-3 contro l’Inter all’Allianz Stadium in Serie A; per il classe 2001, inoltre, è la prima rete in una competizione UEFA.

Sei dei sette gol realizzati da Khéphren Thuram con la maglia della Juventus tra tutte le competizioni sono arrivati in match casalinghi (unica eccezione la rete in trasferta contro il Bologna in Serie A del 4 maggio 2025).

Dal suo esordio con la Juventus (2020/21) nessun giocatore ha segnato più gol in Champions League con i bianconeri rispetto a Weston McKennie: nove, al pari di Dusan Vlahovic.

Dal suo esordio con la Juventus (2020/21), solamente quattro centrocampisti hanno segnato più gol in Champions League di Weston McKennie (nove, come altri tre): Phil Foden (17), Jude Bellingham (15), Dominik Szoboszlai (10) e Bernardo Silva (10).

Solamente Borussia Dortmund (15) e Arsenal (14) hanno realizzato più reti nel corso dei secondi tempi di questa Champions League rispetto alla Juventus (13). Nel primo tempo, invece, i bianconeri ne hanno segnato soltanto uno, più soltanto del Kairat (zero).

Escludendo i rigori parati, Vangelis Pavlidis è soltanto il primo giocatore a sbagliare un calcio di rigore contro la Juventus nei tempi regolamentari e/o supplementari in Champions League da quanto Opta raccoglie questo tipo di dato (2003/04).

Khéphren Thuram è il nono marcatore diverso per la Juventus in questa Champions League: solamente PSG (11), Atletico Madrid (10), Borussia Dortmund (10) e Tottenham (10) hanno mandato in rete più giocatori rispetto ai bianconeri (nove appunto, come Arsenal, Chelsea e Club Brugge)”.