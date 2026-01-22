Juve-Benfica, Kalulu a Prime: “Siamo con la consapevolezza delle nostre forze”

Le parole del difensore bianconero ai microfoni di Prime Video dopo la gara di Champions League vinta dalla Juventus contro il Benfica

Pierre Kalulu, difensore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Prime Video dopo la partita vinta in Champions League contro il Benfica. Di seguito le dichiarazioni del calciatore bianconero:

“In Champions devi fare gol. Loro hanno avuto delle occasioni, penso che oggi siamo stati più “cattivi” di loro e abbiamo meritato questa vittoria. Differenza tra la Juventus di adesso rispetto a quella di qualche mese fa? Non mi piace fare tanti paragoni. La verità è che oggi ci sentiamo bene, anche quando siamo in difficoltà siamo pronti a lottare. Siamo con la consapevolezza delle nostre forze, vuol dire che possiamo subire senza essere molto preoccupati sul campo, perchè sappiamo che offensivamente siamo pronti a fare male a chiunque.

Significato dell’esultanza al gol di Thuram? L’importanza di questa esultanza non è di capire, ma di piacere: se ti è piaciuta va bene così. Per la prossima volta ne avremo un’altra, dopo dieci gol ci sarà una spiegazione. Se c’è una spiegazione, è Thuram che deve darla, perchè è lui che ha fatto gol, non voglio rubare il suo posto”.